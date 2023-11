BAGNARA CALABRA Presentato il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani

Incontro comUn grande passo in avanti per il Comune di Bagnara Calabra che ieri, presso Palazzo San Nicola ha presentato il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Adone Pistolesi, il tavolo degli interventi è stato piacevolmente animato da Annunziata Demetrio, Assessore LL. PP. Del Comune di Bagnara Calabra, Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, Gianluca Maisano, Coordinatore dell’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, Maurizio Gramuglia, Presidente del coordinamento Costa Viola e Angelina De Salvo, Responsabile Ufficio stampa e Comunicazione istituzionale MiC.

“L’ intenzione – afferma Demetrio – è quella di avvicinare il cittadino e le associazioni all’ amministrazione, condividere visioni, educare al bello.” Tale regolamento dunque, esprime un’ esigenza di dialogo come componente fondamentale per poter creare una “sinergia tra pubblico e privato”. Un evento che ha rimarcato l’ importanza della cultura della cura come bene comune, di come questa rappresenti un investimento non solo in termini di crescita personale e collettiva per la comunità, ma anche in termini di opportunità di innovazione per il territorio stesso. “La pratica però – aggiunge Gianluca Maesano – non è il solo obiettivo che cerchiamo di raggiungere. Bisogna sviluppare un’etica, creare o svegliare una certa coscienza che miri a migliorare i beni, a goderne e farne godere ai posteri.” Non sono mancati, durante il convegno, critiche e spunti che saranno presi in considerazione, a dimostrazione di quanto questo strumento sia caratterizzato da un elevato grado di adattabilità, capace di disegnarsi concretamente a seconda dello specifico contesto nel quale interviene. Verso la fine il dibattito si è aperto al pubblico, lasciando spazio a considerazioni, idee e nuove proposte, in particolare, grazie all’ assessore Randazzo, viene inserito il tema dei beni comuni immateriali, intendendo espressioni, rappresentazioni, saperi e capacità che meritano senza dubbio di essere tramandati e salvaguardati.

Nina Velardo