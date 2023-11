"La Bagnara che VogliAmo": "A Bagnara si realizzano lavori già progettati ed appaltati, con evidente spreco di denaro pubblico"

lav sol (progetto Bagnara Centro 1) e la Piazzetta di Solano (progetto messa in sicurezza di Ceramida e Solano) con altri fondi di bilancio. Incredibile ma vero, in diciotto mesi l' amministrazione Pistolesi non è riuscita ad ottenere un solo centesimo di Finaziamenti per opere pubbliche. E nonostante ciò cosa fanno? Si permettono il lusso di realizzare lavori già progettati ed appaltati, vedi piazzola sul solettone del torrente Malopasso a Marinella(progetto messa in sicurezza di Ceramida e Solano) con altri fondi di bilancio.

Addirittura, il solettone sul torrente Malopasso non è in stato di sicurezza ed a Solano per realizzare la piazzetta prima potano "pesantemente" alcuni alberi di magnolia e ora li estirpano con tutte le radici. Facendo ciò creano all' Ente e quindi alla comunità un importante danno erariale, con spreco di denaro pubblico! Ora veramente avete toccato il fondo.

Così, in una nota stampa, il gruppo Consiliare "La Bagnara Che VogliAmo"