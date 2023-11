BAGNARA CALABRA Mozione sul Porto e sulla scuola "Morello": le considerazioni del Circolo di Fratelli d'Italia

Fratelli dItalia - Circolo di Bagnara CalabraL’ostinazione a non voler dare conto dell’agire amministrativo adducendo scuse puerili e privare della parola chi ne ha pienamente diritto, in virtù della rappresentanza di buona parte di elettori, è da persone poco sensibili agli interessi della collettività. Non accettando il dialogo e gli interventi della minoranza, non dimostrate nient’altro che la volontà che il confronto non fa parte del vostro modo di fare. Sarebbe stata una buona opportunità per tutti, affrontare e chiarire gli argomenti proposti alla discussione in Aula, luogo peraltro, deputato al confronto democratico tra i rappresentanti eletti da tutti i cittadini, ma avete perso un’altra volta l’occasione buona per dare e fare chiarezza e legittimare così la trasparenza del vostro agire amministrativo, che tanto avete sbandierato ma mai attuato, considerate però che chi vi sta davanti può essere fonte di scoperta e conoscenza.

Dialogare ed ascoltare gli altri è sempre uno scambio che arricchisce, purtroppo, l’argomentare e l’ascoltare, sono oggi attitudini a rischio di estinzione. La nostra civiltà sta rinunciando a parlare e così stiamo perdendo buona parte del nostro lessico colto, istruito, preparato e soprattutto educato, e con esso i pensieri e i concetti. La saggezza scaturisce da una vita dedicata ad un profondo impegno e non può essere equiparata a nessun altra capacità. La saggezza è capacità di osservare criticamente il reale, è giudizio, progetto, etica e dunque capacità di scelta. Le questioni fondamentali della politica, sono la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e derivano dalla capacità di saper operare delle scelte, cioè sapere scegliere cosa, per chi ed in base a quali criteri. La scelta nella sua intima essenza è straordinaria perché dà la nascita e l’indirizzo. Scelta è anche la facoltà di fare e progettare il futuro. Il servizio pubblico per nome e per conto dei cittadini tutti, va esercitato nel rispetto e nell’interesse comune, purtroppo , la lingua del potere è una lingua pericolosa quando manca di conoscenza e trasparenza.

Coerenza vuole, ma anche garbo oltre che buon senso, dato che si amministra il bene pubblico, discutere, confrontarsi e dare spiegazioni giuste e puntuali ai cittadini, ai quali va il massimo rispetto. Non volendo trattare temi delicati come Porto e Scuola Morello, dimostrate di non dare la giusta attenzione alla comunità tutta. Certamente invece, non perdete l’occasione nel riempire e pubblicare sui Social, effimeri messaggi e selfie. Rinunciare al dialogo impoverisce le relazioni, l’ostinazione che dimostrate a non accettare il dialogo ed il confronto, ci lascia perplessi e sbigottiti. Ricordate che non siete il “paese” ma solamente lo rappresentate, per il momento, e dovreste riservare il massimo rispetto per i Cittadini tutti, ai quali è doveroso, da parte vostra, dare certezza della vita amministrativa comunale. Rammentate e non dimenticate che il Popolo è Sovrano.

Fratelli d’Italia

Circolo Bagnara Calabra