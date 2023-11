Il Presidente del Consiglio Comunale Stefano Cosentino su abbandono aula da parte del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Consiglio cmunale - Bagnara Calabra - Alla luce della nota stampa della minoranza, corre l’obbligo di chiarire come la mozione, presentata inizialmente per la seduta di consiglio comunale del 27 luglio scorso, non sia stata più corredata, come indicato da questa Presidenza, da una proposta di delibera. Non sono dunque venuti meno i motivi di inammissibilità della mozione, così come presentata in origine.

L’apertura di dibattiti in consiglio comunale, da questa Presidenza mai negata proprio nella consapevolezza che il civico consesso sia la massima espressione della rappresentanza cittadina, non può prescindere dal rispetto delle norme del Regolamento del consiglio comunale; regolamento che, oltre a disciplinare il funzionamento del consesso, è posto a tutela anche e soprattutto delle prerogative della minoranza. Questa Presidenza, dichiarandola inammissibile, aveva altresì chiarito, proprio come risulta dallo stesso video estratto e condiviso sulle pagine social della minoranza, ed afferente alla seduta del 27 luglio scorso, modi e termini che avrebbero consentito l’accettazione della mozione. Un invito peraltro cordiale, assolutamente teso ad instaurare un clima di collaborazione e leale confronto, lasciato cadere nel vuoto per attuare una protesta strumentale e priva di fondamento, concretizzatasi nell’ultima seduta con l’abbandono dell’aula consiliare. La richiesta della minoranza non è stata “rappresentata come irrituale”: era semplicemente irregolare. Nella forma e nel contenuto. Questa Presidenza inoltre non ha “comunicato in tempo utile” alcun diniego per un semplice motivo: lo ha comunicato già, in maniera chiara, nell’immediatezza, durante la seduta del 27 luglio 2023, così come ben documentato dal video menzionato - e per cui ringrazio la minoranza, che ha riportato l’estratto da cui facilmente si evince il tutto. Nell’estratto stesso si può ascoltare come Questa Presidenza abbia invitato la minoranza a riformulare la proposta di mozione, perché potesse essere regolare e quindi accolta.

Non si capisce dunque - e a dire il vero stupisce, da parte di un gruppo che comprende amministratori locali d’esperienza, con più d’un consiglio comunale alle spalle - a quale “atto sostanziale” si faccia riferimento, o quale altro e ulteriore diniego aspettassero oltre a quello espresso a chiare lettere e in pubblica seduta il 27 luglio scorso. E stupisce anche, a dire il vero, la presa di posizione quasi sdegnata, alla luce della totale inerzia dimostrata sul punto - la mozione non è stata ripresentata con le indicazioni date, finanche il testo già bocciato non è stato minimamente riproposto. Per estrema chiarezza: nessuna comunicazione è pervenuta a Questa Presidenza, in questi mesi, in merito a proposte di rinnovo, modifica o aggiornamento della richiesta iniziale del luglio scorso. L’invito è dunque, se si vuole effettivamente avviare discussioni su tematiche che interessano il paese, e non invece adottare posizioni strumentali, a riproporre nei termini già indicati la richiesta, o ad utilizzare gli altri strumenti predisposti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Questa Presidenza resta , come sempre, disponibile per ulteriori richieste di chiarimenti - mai pervenute, a dire il vero, sino ad oggi.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Stefano Cosentino