Bocciatura in Consiglio comunale della mozione presentata dal Gruppo di minoranza, "La Bagnara che VogliAmo": "maggioranza allergica al confronto"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareSebbene la richiesta della minoranza sia stata rappresentata "come irrituale" ai sensi del regolamento comunale, una discussione pacata e conoscitiva sul Porto e Scuola V. Morello, a nostro avviso la maggioranza l' avrebbe potuta e dovuta garantire in Consiglio Comunale. L' Assemblea senza ombra di dubbio esercita democraticamente il potere sovrano.

La bocciatura della "Mozione" presentata dal Gruppo la Bagnara che VogliAmo, il cui intendimento era quello di esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, è pervenuta dal tavolo della Presidenza del civico consesso e surrogata dalle dichiarazioni di alcuni esponenti del gruppo di maggioranza. Ma entrambe le prese di posizione mostrano una palese contraddizione. Ora, posto che il Presidente del Consiglio ha rigettato la nostra proposta di inserire all'Odg le due problematiche perché la stessa non è formalmente corretta, in quanto mancante di atto deliberativo, viene spontaneo chiedere: il diniego adottato dalla Presidenza perché non è stato comunicato ufficialmente ed in tempo utile? In assenza di tale comunicazione, atto sostanziale dunque, la minoranza ha legittimamente inteso che una discussione nell' ultimo Consiglio Comunale si potesse tenere.

D'altro canto, l' invito della maggioranza è stato quello di riproporre il documento affermando che "non ci saranno problemi". Ma perché, laddove si escludano problemi di sorta, non si è provato ad aprire un confronto sulle questioni Porto e Scuola Morello visto che l' ultimo consiglio comunale verteva esclusivamente su un paio di ratifiche di variazioni di bilancio? Il dubbio è, invece, che dai banchi della maggioranza si voglia sfuggire ad un confronto diretto sui ritardi oramai acclarati nella realizzazione delle due grandi opere.

Rientra nello stile di questa maggioranza tacere su grandi questioni irrisolte (come le opere pubbliche), mentre si ci si pavoneggia su atti di ordinaria amministrazione.

Il Gruppo Consiliare - La Bagnara che VogliAmo