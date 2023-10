BAGNARA Abbandono dell'aula da parte della minoranza, Cosentino: "motivazioni meramente pretestuose"

comune di bagnara calabraA seguito dell’abbandono dell’aula consiliare nell'utima seduta del Consiglio comunale da parte del gruppo di minoranza “La Bagnara che Vogliamo”, per il mancato inserimento nei punti all’o.d.g. della richiesta presentata in occasione del precedente Consiglio Comunale, questa Presidenza intende chiarire che le motivazione addotte dal suddetto Gruppo di Minoranza sono meramente pretestuose, permanendo i motivi per i quali la precedente richiesta non era stata accolta, come riportato nella motivazione indicata da questo Presidente nel corso della seduta dal 27 Luglio 2023:

“Questa Presidenza dichiara inammissibile la mozione presentata dal gruppo consigliare “La Bagnara che Vogliano” in quanto, in base all’art. 56 del regolamento del Consiglio Comunale la mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l’acquisizione al verbale dell’adunanza in cui è annunciata. Pertanto, non essendo inserita alcuna proposta di delibera nella richiesta acquisita al prot. N. 15808 del 27 Luglio 2023 avente per oggetto “presentazione mozione consiliare”, la mozione non poteva che essere dichiarata inammissibile, come è stato fatto. Lo stesso Presidente invitava il gruppo di Minoranza a riformulare la mozione al primo Consiglio Comunale utile corredandola di proposta di delibera ed oggetto. Dopo aver esperito ulteriori verifiche presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, nonché attraverso il riascolto dell’audio della registrazione del Consiglio precedente, onde verificare la presentazione di nuove istanze presentate dal suddetto Gruppo di Minoranza, si conferma l’inammissibilità dell’istanza non essendo stata ad oggi ancora riformulata per come previsto ex art. 56 del regolamento comunale.

F.to Presidente Consiglio Comunale

Stefano Cosentino