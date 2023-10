Consiglio comunale a Bagnara Calabra, la minoranza abbandona l'aula

Cons com - bagn Il sindaco Adone Pistolesi ha aperto la seduta del consiglio comunale parlando degli incendi che hanno procurato danni in vaste aree del territorio comunale. Pistolesi ha ricostruito l'intera vicenda a partire dal 19 ottobre, con il primo rogo sviluppatosi sul costone della strada statale 18 e in parte di monte Cucuzzo, e il successivo incendio scoppiato il 20 ottobre lungo il perimetro esterno del cimitero comunale di Pellegrina.

<<Una terribile vicenda - ha detto Pistolesi - è stato un attacco al nostro paese. La mia gratitudine va a tutti coloro i quali ci hanno aiutato in quei momenti terribili, sperando che il paese riuscirà a trovare le risorse per risollevarsi e riprendersi dal triste momento>>. Poi è intervenuto il consigliere di minoranza Mario Romeo, che ha fatto osservare come non è stata accolta la richiesta del gruppo "La Bagnara che VogliAmo" di discutere in consiglio comunale la mozione sui fondi per il porto e per la scuola Morello.

<<Ci vediamo negati un diritto - ha detto Romeo - che è quello di discutere dei problemi della nostra città. Alcuni accessi agli atti che abbiamo chiesto nel mese di maggio e che non abbiamo avuto il piacere di leggere. Il ruolo della minoranza in consiglio è inutile. Non abbiamo le prerogative del controllo dell'azione amministrativa. Non partecipiamo ai lavori del consiglio di questa seduta e chiederemo al signor Prefetto un incontro, per andare a verificare tutte queste discrasie, che oggi gli organi competenti non ci danno la possibilità di poter guardare e attenzionare per tutta la collettività>>. Il presidente del consiglio comunale Stefano Cosentino ha risposto che la mozione era formalmente sbagliata e doveva essere ripresentata.

I lavori del consiglio sono proseguiti con la sola maggiornaza in aula, e sono stati discussi i restanti punti previsti all'ordine del giorno della seduta. Intanto ieri è stato riaperto il cimitero comunale dopo la chiusura a causa dell'incendio dello scorso 20 ottobre. Nel frattempo, la Procura ha aperto un'inchiesta sulla natura dolosa dei roghi che hanno mandato in funo ettari di macchia mediterranea. (t.f.)