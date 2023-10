Prevenzione e messa in sicurezza del territorio: la disponibilità alla collaborazione del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

La BagnaracheVogliAmo - LogoNOI CI SIAMO.

L' incendio di ieri che ha sconvolto la nostra cittadina e che solo per la benevolenza del fato non si è risolto in un’autentica apocalisse con gravi danni alle cose e alle persone, non può non provocarci profondo sprezzo nei confronti di colui o coloro che hanno appiccato il fuoco con la consapevolezza di causare un vero e proprio inferno dato il forte vento che ieri pomeriggio sferzava il nostro territorio.

Con la responsabilità che ci deriva dal fatto di essere amministratori del paese sia pure nel ruolo di opposizione ed essendo stati sul campo al fianco delle istituzioni e di tutta la cittadinanza, non possiamo che dire GRAZIE ai Vigili del fuoco che con ben 6 squadre coordinate magistralmente dall' Arch. Clemente Corigliano del Comando di Reggio Calabria hanno garantito sicurezza ed efficienza nelle operazioni di soccorso scattate con puntualità e portate avanti per tutta la notte con sprezzo del pericolo.

Un grazie anche ai numerosi mezzi di Calabria Verde e della Protezione Civile guidati dal Dott. Domenico Costarella che su indirizzo del presidente Roberto Occhiuto e della sua vice Giusy Princi, stamane hanno effettuato un sopralluogo nei luoghi interessati dagli incendi al fine di predisporre gli interventi di tutela del territorio che si renderanno necessari.

Ringranziamenti infine al comandante della locale Stazione dei Carabinieri, al dirigente del Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni, alla Guardia di Finanza sempre di Villa San Giovanni, al nostro comando dei Vigili Urbani, ai tecnici comunali, alla locale sezione della Croce Rossa ed ai volontari di protezione civile nonché a tutti coloro che ognuno con le proprie competenze sono stati vicini ai cittadini.

L’infernale incendio di ieri ci deve fare riflettere anche su come è cambiato il clima e sugli effetti che esso genera creando disagi ed emergenze territoriali continue che diventano ancora piu gravi se dietro ci si mette anche la mano criminale dell’uomo.

Proprio su questi temi noi diamo la nostra piena disponibilità per un impegno proficuo e leale al fine di fare emergere le necessità che riguardano la prevenzione e la messa in sicurezza del nostro territorio che già per le sue peculiari caratteristiche naturali crea di suo seri problemi di natura idrogeologica che finiscono per mettere a rischio l’incolumità delle persone ma anche il prezioso e silente ancorchè impareggiabile lavoro di "quei pochi AGRICOLTORI rimasti in attività lungo le nostre colline i quali tengono in piedi con enormi sacrifici quel sistema di protezione rappresentato dai muri a secco dei terrazzamenti dei nostri vigneti che ieri sono stati colpiti duramente dalle fiamme con la distruzione di opere, attrezzi e soprattutto di una quantità considerevole di uva ancora non raccolta e destinata a finire sulle nostre tavole. Proprio a vantaggio di questi nostri eroici agricoltori si rivolgerà la nostra azione politica finalizzata ad ottenere dalle istituzioni regionali competenti i giusti interventi riparatori e risarcitori.

Vicinanza infine esprimiamo all'armatore che ha visto andare in fumo la propria imbarcazione in sosta al porto.

Una brutta pagina dunque per la nostra città che deve servire ad unire gli sforzi nelle responsabilità tra amministratori e cittadini. Il nostro intervento non può pertanto non concludersi con un appello e un invito rivolto soprattutto a quanti possiedono appezzamenti di terra in prossimità del centro abitato di mettere in atto una costante azione ordinaria di pulizia dei terreni al fine di scongiurare al massimo possibili incendi o eventi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.

La città è di tutti e va sempre e con ogni sforzo salvaguardata e rispettata.

Il gruppo Consiliare La Bagnara Che VogliAmo