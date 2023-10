Nesci (Fdi) su erogazione anticipo PAC, complimenti al grande lavoro del Ministro Lollobrigida

Nesci Lollobrigida “Si conferma il Governo del fare quello di Giorgia Meloni. Nel primo anno della nuova Pac l’erogazione dell’anticipo di oltre 2.4 miliardi di euro per 722 mila agricoltori è un riconoscimento dell’attenzione che l’esecutivo dimostra per un asset strategico per l’economia del Paese, e che grazie alla celerità di queste risorse diventa effettivamente protagonista.

La liquidità liquidità, soprattutto in un contesto economico debole come questo che stiamo attraversando diventa uno strumento fondamentale per il necessario sviluppo della filiera agricola che permetterà, a tanti imprenditori e operatori del settore, di guardare al futuro con maggiore fiducia, sicurezza e serenità.

Grande lavoro a sostegno del comparto dell’agricoltura da parte del Ministro Francesco Lollobrigida a cui vanno i miei complimenti anche per l’impegno profuso a tutela della sovranità alimentare italiana. L’identità enogastronomica e la valorizzazione della qualità del sistema Paese sono in ottime mani”.