Opere pubbliche a Bagnara, al via bandi e affidamenti

Lavori a Marinella L'amministrazione comunale ha comunicato che si sono concluse le procedure di affidamento di alcune opere pubbliche e che, ultimate le verifiche, verrà comunicata la ditta aggiudicataria. I bandi sono stati pubblicati dalla Città metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento adiacente il plesso scolastico della frazione di Solano Inferiore, danneggiato dagli eventi calamitosi, per un importo di 347mila euro.

E ancora della messa in sicurezza delle sorgive Gaziano e del percorso Marturano, sempre danneggiati dagli eventi calamitosi, per un importo di 440mila euro. Concluso anche l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della Frazione di Pellegrina per l'adeguamento del sistema fognario e di quello viabile, danneggiato dagli eventi calamitosi, per un importo di 582mila 930 euro. Inoltre gli amministratori rendono noto che sono stati avviati i lavori di sistemazione della pavimentazione del tratto compreso tra Via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele II. Per questo motivo è stata disposta l'interdizione al traffico veicolare e divieto di sosta, con rimozione forzata coatta, di via Don Minzoni fino al prossimo 18 ottobre. Sono iniziati anche i lavori di rifacimento dello spartitraffico nel rione Marinella. Inoltre è stata indetta la gara mediante procedura aperta, per la pulizia straordinaria della condotta fognaria principale e la realizzazione di una nuova condotta fognaria/bypass, per evitare il passaggio dal centro cittadino del collettore fognario proncipale proveniente da Porelli; per la sistemazione delle acque meteoriche a Pellegrina e per la bonifica del rione Milano.

t.f.