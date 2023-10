Prove di evacuazione nelle Scuole, a Pellegrina non funziona la porta di emergenza. Spoleti: “intervenga subito il Comune”

Porta emergenza - PellegrinaLe prove di evacuazione nelle scuole sono uno strumento importante per testare e verificare l’idoneità del piano di emergenza in caso di pericoli come terremoti o incendi in cui c’è la necessità di abbandonare in pochi secondi l’edificio seguendo precise indicazioni impartite dai docenti.

Il piano di sicurezza della scuola prevede il modo e l’ordine in cui gli allievi devono abbandonare le classi e dirigersi verso le vie di fuga. A detta dei genitori, nonni o parenti, afferma il Consigliere Comunale Spoleti, la porta di emergenza al piano terra dove era prevista la fuga della prima e della seconda media non ha funzionato. L’accaduto è un fatto gravissimo che vanifica la stessa prova di evacuazione in quanto tutti gli alunni sono usciti dal portone principale.

E’ comprensibile l’allarme lanciato da alcuni genitori, in un momento in cui sono frequenti scosse sismiche in varie parti d’Italia. Sicuramente la scuola ha comunicato il malfunzionamento della porta di emergenza, spetta ora al Comune con urgenza intervenire a ripristinarla per garantire quanto previsto dal Piano di Sicurezza della Scuola. Ritengo non rinviabile i lavori che devono garantire la sicurezza dei ragazzi e la serenità alla famiglie.

Così Michele Spoleti, consigliere comunale Bagnara Calabra