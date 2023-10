Scuolabus, Michele Spoleti: "il servizio non è garantito per gli alunni che abitano nelle contrade delle Frazioni di Ceramida e Pellegrina"

Scuolabus Bagnara Numerose famiglie delle Frazioni di Ceramida e Pellegrina, del Comune di Bagnara Calabra, hanno manifestato il loro rammarico per la mancanza del servizio dello Scuolabus. Questo disservizio tocca in modo particolare circa 12 ragazzi che vivono per lo più nelle contrade di Pomarelli e Pantano, distanti dall'istituto scolastico, che sistematicamente devono ogni mattina essere accompagnati a scuola da parte dei genitori creando grosse difficoltà alle famiglie sia dal punto di vista lavorativo che della stessa gestione familiare.

Il servizio di trasporto degli alunni rappresenta uno dei servizi primari per la scuola, non solo per agevolare le famiglie ma per evitare quello che da noi spesso succede. Di fatti, i comuni limitrofi garantiscono questo servizio anche al confine, permettendo così ai nostri ragazzi di raggiungere più facilmente i plessi dei comuni vicini e questo disservizio quindi, oltre a creare lo spopolamento delle nostre periferie, crea la diminuzione del numero di alunni frequentanti le nostre scuole, aumentando così il rischio di perdite di classi.

Pertanto, si chiede al Sindaco ed all'Assessore all'istruzione di voler intervenire in merito, provvedendo ad attivare il servizio di Scuolabus anche per le frazioni di Ceramida e Pellegrina, garantendo così un diritto e scongiurando il rischio di spopolamento delle classi, in un’area che risente già la mancanza della Scuola Materna.

Michele Spoleti - Consigliere comunale Bagnara Calabra