"L'Amministrazione comunale prometteva il cambiamento", "La Bagnara che VogliAmo": "si, solo a parole"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo BAGNARA CALABRA - La "Bagnara che VogliAmo", con i suoi consiglieri comunali, firma un nuovo manifesto contro l'Amministrazione comunale. Tante le critiche mosse all'operato del Sindaco e del suo gruppo, con un promemoria puntiglioso e particolareggiato.

Si parte dall'indennità di carica, per passare alla trasparenza amministrativa, al conflitto di interesse, allo sperpero di denaro pubblico, fino ad arrivare ai tributi, all'assunzione del personale, alle scuole, ai lavori pubblici, per finire con il turismo e lo spettacolo. Non manca il tema della legalità e degli atti illeggittimi. Tante carne al fuoco per evidenziare, a detta del gruppo di opposizione, che "i cittadini sono stati ingannati e presi in giro>>. Insomma, sempre a firma del gruppo consiliare, <<Solo parole, tante parole. Un cambiamento solo promesso e mai mantenuto>>.

A seguire il testo completo del manifesto