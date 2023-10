Le mezze verità: nota stampa di Fratelli d'Italia, Circolo di Bagnara Calabra

Fratelli dItalia - Circolo di Bagnara CalabraAbbiamo apprezzato la volontà dei nostri amministratori di voler rendere pubblica l’avvenuta risoluzione del contratto per i lavori di “Messa in sicurezza zona centro 1”. Fatto questo che rientra nei loro obblighi istituzionali e che soprattutto, non deve essere un vanto. Quello che, però, ci domandiamo è come mai non vengono comunicate le inadempienze per le quali si è arrivati a questo. A riguardo ci domandiamo ancora quali sono state le cause che hanno indotto a cambiare il progetto iniziale a discapito dell’integrità della struttura.

Le mezze verità non vanno bene, sarebbe opportuno comunicare ai cittadini che ne hanno pieno diritto, tutte le fasi della vita amministrativa.

È facile e conveniente dare le colpe sempre agli altri, ma siete sicuri che queste vostre scelte sono quelle giuste?

O invece, ci troviamo per come stanno andando le cose, ancora una volta a subire un’opera incompiuta. Chi racconta mezze verità, dimentica spesso che da qualche parte c’è sempre l’altra metà. La fiducia è un fatto estremamente serio, basta soltanto una bugia o una mezza verità e ti sei giocato il collante che tiene insieme i pezzi di un intero puzzle.

Altra mezza verità o per meglio dire, non si capisce il motivo per il quale si opta per presenziare ad una manifestazione (anniversario) dedicata a Mia Martini a Milano, con spese a carico del Comune, e non si dà invece la giusta attenzione alla trentennale manifestazione canora dedicata alla stessa cantante (Premio Mia Martini) manifestazione d’importanza nazionale e di alto prestigio, oltretutto senza spese di viaggio a carico della collettività e che sarebbe stata per la nostra cittadina, motivo di attrazione turistica, di immagine e di ritorno economico. Siate attenti e responsabili nelle vostre scelte, altrimenti, mettete in dubbio credibilità ed autorevolezza.

La proposta che vi abbiamo fatto, del “Bilancio Sociale” , sarebbe stata una occasione unica per rispondere alle domande silenziose raccolte in questa cittadina, nella quale, la gente ha incominciato a mormorare verso le vostre incertezze ed i disagi che state provocando, senza risolvere le criticità sollevate, mortificando i cittadini

per impreparazione ed in assoluto disprezzo delle leggi.

Ancora una volta, continuiamo a chiederVi scelte oculate, trasparenza amministrativa, dialogo ed uguaglianza, nell’interesse dei Cittadini tutti.

Con il dovuto senso civico, rimaniamo in attesa di un riscontro.

Fratelli d’Italia

Circolo di Bagnara