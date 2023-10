BAGNARA CALABRA Lavori in Via Marina, il Comune rescinde il contratto con l'impresa affidataria dei lavori

Via Marina Bagnara Il gruppo "Insieme per un Futuro" ha reso noto che, a causa di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa affidataria dei lavori di messa in sicurezza della zona "Bagnara centro 1", sarà necessario provvedere a un nuovo appalto per completare i lavori. E' stato il Rup, ingegnere Marco Antonio Sergi a comunicare all'impresa la risoluzione contrattuale.

<<Dopo la conclusione - si legge nella nota - delle procedure amministrative necessarie per la chiusura tecnica e contabile dell'appalto, i lavori saranno oggetto di completamento e di un nuovo appalto>>. I lavori, nell'ambito del progetto "Bagnara centro 1" finanziato dal ministero degli interni, sono stati appaltati dall'amministrazione Frosina e prevedono anche la ristrutturazione del lungomare Turati. Resta alta l'attenzione dell'amministrazione comunale per ciò che concerne i lavori pubblici. In una recente dichiarazione, l'assessore Annunziata Demetrio ha riferito che il Comune è pronto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione della scuola Morello. (t.f.)