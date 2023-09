VILLA SAN GIOVANNI Scuola Elementare di Pezzo: nota stampa del consigliere comunale Giovanni Filippo Lucisano

Filippo Lucisano Quello a cui stanno assistendo i concittadini del rione di pezzo è l’ennesimo scempio di questa città. Il plesso scolastico ancora chiuso e lavori ad oggi fermi fanno vivere una situazione di disagio inaccettabile nel 2023 a dei piccoli cittadini ancor prima che studenti ai quali il diritto allo studio andrebbe garantito nella massima comodità .invece cosa accade?

Accade che a molte famiglie ai quali l’ente ha creato il disagio di un plesso chiuso non riconosce un trasporto per i propri figli né tantomeno un aiuto a quelle famiglie indigenti che non avendo un mezzo di proprietà devono fare dei sacrifici immani per portare i propri figli a scuola. E cosa è stato fatto per questi cittadini? il nulla!!! in questi giorni tante famiglie mi hanno contattato manifestando uno sdegno per quanto sta accadendo ed a loro da padre ancor prima che da consigliere va tutto il mio sostegno. Così come avvenuto per i lavori del lungomare mi adopererò per evidenziare tale problematica nelle sedi opportune e porre fine a tale scempio chiedendo inoltre di poter visionare personalmente lo stato dei lavori alla presenza del dirigente responsabile. Il mio auspicio è che l’attuale governo cittadino in tempi brevi trovi una soluzione per queste famiglie ed i loro figli affinché tutto ciò resti solo un brutto ricordo dando dimostrazione di presenza e vicinanza ad esse.