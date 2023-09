BAGNARA CALABRA Strada Granaro, affidati i lavori. Michele Spoleti rivendica i meriti della passata Amministrazione "

Michele Spoleti Nei giorni scorsi son stati stati affidati i lavori per il miglioramento della strada interpoderale di località Granaro nella frazione Ceramida, grazie al finanziamento della Regione Calabria pari a 119.792,83 euro. Durante l'amministrazione Frosina il Comune ha presentato il progetto per il rifacimento della strada di Granaro per migliorarne la viabilità.

Michele Spoleti, consigliere comunale del gruppo "La Bagnara che VogliAmo", rivendica l'impegno della passata amministrazione. <<Siamo fortemente convinti - spiega Spoleti - del fatto che l'area collinare di Bagnara Calabra, come anche la località "Dora" in cui la strada era già in fase di prgettazione, insieme a tutta l'area della Costa Viola sia strategica per lo sviluppo del nostro territorio>>. La strada Granaro è importante per gli agricoltori e per tutti coloro i quali in quest'ultimo periodo si stanno dedicando alla coltivazione dei vigneti e alla produzione di vini pregiati. Si tratta della zona dove viene coltivato il pregiato zibibbo.

<<Un'area importante - ribadisce il consigliere - grazie alle sue attività produttive, i suoi prodotti di eccellenza, il pane di grano, l'olio, il vino, ma anche rilevante dal punto di vista paesaggistico con i suoi terrazzamenti, le armacie e i sentieri, questi ultimi però purtroppo nell'ultimo periodo un pò abbandonati a se stessi da parte delle istituzioni, ma che sono importanti come attrattiva turistica verso il nostro territorio>>. Per il consigliere Spoleti, è importante continuare a lavorare come è stato fatt in passato. (t.f.)