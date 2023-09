Gelardi (LEGA): "risorse importanti dal Governo da destinare alle scuole Locride"

Ministro - Locride Sono numeri davvero importanti quelli enucleati dal Ministro Valditara durante la sua visita nella Locride. Per le scuole e gli enti locali regionali, tra nuove assegnazioni e risorse sbloccate, il Governo dal suo insediamento a oggi, ha messo a disposizione fondi per oltre 800 milioni di euro da destinare alla messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole; ulteriori priorità sono rappresentare dalla costruzione/realizzazione o messa in sicurezza di nuove palestre e mense scolastiche, asili nido e scuole dell’infanzia.

Il governo lavora inoltre per incrementare il ricorso al tempo pieno e l’apertura estiva nelle scuole al fine di contrastare la dispersione scolastica. Risorse importanti che contribuiranno fattivamente a rinnovare e innovare il sistema scolastico calabrese consentendo ai nostri ragazzi di poter accedere alla miglior istruzione possibile già dalla primissima infanzia, e di non dover emigrare, una volta cresciuti, per completare percorsi scolastici d’eccellenza che sono assolutamente possibili anche qui nella nostra terra. Da capogruppo della Lega in Regione Calabria mi sento orgoglioso del fatto che il mio partito abbia fortemente voluto Valditara per ricoprire l’incarico di Ministro a viale Trastevere.