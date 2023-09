Scuola "Morello", l'assessore Demetrio: "si lavora alla salvaguardia del finanziamento e alla realizzazione dell'opera nel minor tempo possibile"

SCUOLA MORELLO BAGNARA CALABRA - L'Assessore ai lavori pubblici Annunziata Demetrio interviene sui lavori di messa in sicurezza della scuola "Morello", chiusa a settembre 2018 perchè l'edificio non ha superato i controlli di sicurezza in materia antisismica.

L'assessore sostiene che la progettazione strutturale è stata trasmessa alla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Settore vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico Area Meridionale, per l'approvazione ed escludendo il deposito all'Archivio informatico delle opere pubbliche. Successivamente sono stati richiesti al Comune e al progettista dei chiarimenti per alcuni aspetti strutturali. In seguito le integrazioni sono state trasmesse all'ufficio di competenza. <<Per la parte relativa agli aspetti economici ed amministrativi - spiega l'assessore - gli elaborati progettuali sono oggetto di aggiornamenti e modifiche richieste dal nuovo prezziario e dal nuovo codice degli appalti vigente dal 1 luglio 2023. Non si è ritenuto depositare il progetto all'Archivio informatico delle opere pubbliche, cosa possibile per tutte le opere pubbliche dal 1 2023, per riscontrare la nota istruttoria pervenuta dalla Regione Calabria, migliorando il progetto e quindi al fine di garantire maggiormente la sicurezza della popolazione scolastica, chiudendo la procedura con una approvazione che sigilla la bontà della progettazione>>.

L'assessore Demetrio riferisce che l'Ente è in attesa che il progettista incaricato consegni gli elaborati aggiornati e pronti per l'appalto. <<Abbiamo fatto presente alla Regione Calabria - conlude Demetrio - la carenza delle strutture scolastiche e l'assoluta necessità di riaprire la scuola "Vincenzo Morello", saranno fatte le scelte che garantiranno la salvaguardia del finanziamento e la realizzazione delle opere nel minor tempo possibile>>.

t.f.