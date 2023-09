Gelardi, (LEGA): "proseguono gli sforzi sul territorio per il rilancio e il radicamento del Partito"

Gelardi - Salvini E’ stata un’estate di grande lavoro e impegno, per me personalmente e per il Partito Lega Salvini Calabria, quella che si sta per concludere.

Ho infatti ritenuto di intensificare gli sforzi di rilancio e radicamento sul territorio del Partito, anche in funzione dei prossimi importanti appuntamenti elettorali, tra cui quello per le elezioni europee, che possiamo ormai definire prossimo. L’apertura, nei giorni scorsi, della sezione di Bovalino, e dell’individuazione della Dott.ssa Domenica Denise Primerano come referente, si va a sommare alla costituzione delle neo-sezioni nei territori di Scilla (referente Giuseppe Pirrotta), Bagnara (referente Carmelo De Leo) e Sant’Eufemia D’Aspromonte (referente Giuseppe Polimeni), dove si è anche già provveduto ad aprire un’adeguata sede, di prossima inaugurazione, in piazza Matteotti. I referenti individuati sono tutte persone che mi pregio di conoscere personalmente, e con le quali ho intrapreso un percorso politico sinergico. Uomini e donne calabresi che non si sono tirati indietro nel momento in cui serviva alzare l’asticella e metterci la faccia, assumendosi oneri e responsabilità. Naturalmente il cammino è solo all’inizio, e ancora molta strada è da percorrere. Ma l’apertura delle nuove sezioni e i dati sul tesseramento in provincia di Reggio ci possono rendere molto ottimisti. Sono sicuro che proseguiremo in autunno con ancora più slancio e passione, e attiveremo nuove sezioni in Comuni altrettanto strategici per la nostra bella provincia. Ringrazio sentitamente il Commissario regionale Avv. Giacomo Saccomanno e il Commissario provinciale Franco Recupero per la fiducia riposta in questo progetto e per l’ottimo lavoro di squadra svolto fin ora.​​​​​​​

GIUSEPPE GELARDI -Capogruppo Lega Salvini Calabria-