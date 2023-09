Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani (FI) ha premiato Vittoria Altomonte

Vittoria Altomonte, studentessa di Astronomia presso l'Università di Padova, è partita dalla nostra Regione, specificatamente, da Bova Marina nell'Area Grecanica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ed ha conquistato il mondo con le Sue competenze, le Sue capacità, la Sua incredibile preparazione, ma anche con la Sua straordinaria umiltà. Ha dimostrato tutto il suo talento in quattro edizioni dell'International Astronomy and Astrophysics Competition, una competizione scientifica globale che offre agli studenti di tutto il mondo l'opportunità di mettere in mostra le proprie abilità nell'ambito dell'astronomia e dell'astrofisica. In queste competizioni, ha conquistato il Gold Honour e il National Award, diventando la prima italiana a rappresentare il nostro Paese alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia per ben tre volte. I predetti successi Le hanno spalancato con merito le porte della NASA negli Stati Uniti d'America, del Telescopio Nazionale Galileo nelle Isole Canarie e del CERN di Ginevra.

Bellissime ed emozionanti le parole di gratitudine rivolte da Vittoria alla propria Famiglia, agli amici e alla Sua guida, la Professoressa Misiano, Sua fonte di ispirazione e Angelo Custode in questo straordinario percorso. Il Consigliere Mattiani non ha nascosto tutta la Sua emozione: "Quella di oggi è una giornata che non dimenticherò mai, per l'orgoglio che ho provato da calabrese e da rappresentante delle Istituzioni. La nostra Regione è ricca di giovani talenti, che sprigionano competenze ed energie positive. A noi il compito di sostenerli e supportarli.". Poi l'auspicio finale: "Questa è la Calabria che mi piace. Una Regione che parla e fa parlare delle proprie eccellenze ed è capace di sconfiggere gli stereotipi che accompagnano il racconto della nostra terra. Questo continuerà ad essere il mio ed il nostro impegno."