Consiglieri Comunali di Campo Calabro Sollevano Questioni importanti sulla Gestione delle Acque Piovane

cons campoRocco Messineo e Giovanni Richichi chiedono informazioni riguardo alla manutenzione delle infrastrutture per la raccolta delle acque bianche

In vista dell'imminente stagione autunnale e invernale, i portavoce dell’associazione Primavera Campese, consiglieri comunali del Comune di Campo Calabro,Rocco Messineo e Giovanni Richichihanno sollevato nei giorni scorsi importanti questioni riguardo alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture per la raccolta delle acque piovane. Questa iniziativa mira a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Campo Calabro, soprattutto considerando le precipitazioni abbondanti e talvolta eccezionali che caratterizzano spesso questa stagione.

Nell'ambito di un'interpellanza formale inviata all'Amministrazione Comunale e all'Ufficio Tecnico del Comune, i due consiglieri comunali stanno cercando di ottenere chiarezza su vari aspetti:

1. Gestione e Pulizia:La prima domanda riguarda chi attualmente gestisce e pulisce le infrastrutture dedicate alla raccolta delle acque bianche, tra cui caditoie, cunette stradali e aree pertinenti al demanio idrico fluviale. Si vuole sapere se queste attività sono condotte direttamente dal Comune o se sono state affidate a terzi.

2. Contratti e Servizi: Nel caso in cui terzi siano coinvolti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture, si richiedono dettagli sui contratti o le disposizioni stipulati, inclusi i servizi previsti, i tempi di esecuzione e le modalità di verifica dell'efficacia delle attività svolte.

3. Linee Guida e Obiettivi: I consiglieri Messineo e Richichi vogliono conoscere le linee guida e gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la gestione, la manutenzione e la prevenzione delle problematiche legate alle infrastrutture per la raccolta delle acque piovane. In particolare, sono interessati alle iniziative messe in atto per garantire un servizio efficiente ed efficace, soprattutto in vista delle prossime stagioni autunnali e invernali.

4. Piani Futuri: Infine, si chiede all'Amministrazione Comunale quali piani intende mettere in atto per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del servizio manutentivo delle infrastrutture. Sono previsti investimenti, aggiornamenti o nuove strategie per affrontare in modo adeguato le sfide legate alle precipitazioni stagionali?

I consiglieri Messineo e Richichi sottolineano l'importanza di queste domande per la sicurezza e il benessere dei cittadini e chiedono una risposta tempestiva da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di garantire una maggiore trasparenza riguardo a questo aspetto fondamentale per la comunità di Campo Calabro.