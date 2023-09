BAGNARA CALABRA Bilancio sociale, Fratelli d'Italia chiede all'Amministrazione comunale un incontro pubblico

Fratelli dItalia - Circolo di Bagnara Calabra BAGNARA CABRA Direttiva in materia di rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche, nota stampa di Fratelli d'Italia.

Il bilancio di esercizio tradizionale non costituisce uno strumento sufficiente a rendere conto ai cittadini dell’operato di una Amministrazione Pubblica, i dati economici-finanziari, infatti, non leggono l’attività ed i risultati dell’Amministrazione dal punto di vista del cittadino, che è interessato principalmente a capire in che modo essa svolge il suo mandato, quali sono le priorità e gli obiettivi di intervento, quali i livelli di prestazione attesi e realizzati e sopratutto gli effetti prodotti dalla propria azione. L’ingresso recente del Bilancio Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche, sembra rispondere in modo nuovo e più efficace a questa esigenza crescente di trasparenza e comunicazione all’esterno delle scelte operate e dei risultati raggiunti. Si tratta, in altri termini, di esplicitare in un dialogo aperto con la comunità, il modo in cui l’Amministrazione interpreta il proprio ruolo e assume le proprie responsabilità.

In effetti il Bilancio Sociale rappresenta una innovativa modalità di comunicazione che permette di rendere trasparente l’attività del Comune agli occhi del Cittadino, costruendo con esso un rapporto di fiducia e di dialogo, consentendogli di espletare il compito di spiegare al cittadino, come sono state impiegate le risorse, come sono stati fatti gli investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali risultati. Tutto questo andando oltre la semplice elencazione di cifre e numeri, rappresentando invece una fotografia dinamica dei risultati raggiunti e delle sfide future, per avere una Pubblica Amministrazione di qualità, trasparente e partecipata.

Inoltre, nelle sue varie eccezioni (etico, ambientale, etc, etc) costituisce, infatti, per le Amministrazioni Pubbliche un potente strumento di comunicazione, favorendo da un lato, la trasparenza dell’agire amministrativo e sollecitando dall’altro, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Il ruolo della comunicazione consiste in effetti, nel rendere possibile un dialogo aperto all’ascolto delle ragioni ed alla proposta delle parti, rappresentando il veicolo attraverso il quale le Amministrazioni passano ai propri cittadini, per spiegare gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità di vita all’interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto, invece, operativamente realizzato.



Pertanto, per quanto in premessa esplicitato, chiediamo alle SS.VV. un incontro - dibattito pubblico tra Amministratori e Cittadini, per affrontare e discutere i seguenti punti:

- rendere conto dell’attività Amministrativa ad oggi;

- rispondere ai quesiti dei Cittadini;

- illustrare i programmi per il prossimo futuro.



Confidando in un Vostro positivo riscontro, nell’attesa, porgiamo distinti saluti.-



​​​​​​​Fratelli d’Italia ​​​​​​Circolo di Bagnara Calabra