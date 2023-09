BAGNARA CALABRA Trasporto scolastico, via alle domande di accesso

trasporto scolastico Aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio. Il Comune rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024. Gli interessati possono presentare la domanda di iscrizione all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 dell'11 settembre, oppure inviare la richiesta anche a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune bagnara.it.

I beneficiari del servizio sono gli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel comune di Bagnara Calabra la cui residenza dista dalle sede scolastica di competenza oltre 400m. Il trasporto ha un costo, 15 euro il canone mensile per un utente; 25 euro per due utenti del medesimo nucleo familiare; 30 euro per tre utenti appartenenti appartenenti alla stessa famiglia. Gli studenti con disabilità sono esenti. La quota dovrà essere versata con cadenza trimestrale presso il conto corrente postale che verrà comunicato a seguito dell'accettazione della domanda ovvero a seguito dell'ammissione in graduatoria. Verrà data priorità agli alunni delle classi dal centro al plesso scolastico di via XXIV Maggio, a seguito della chiusura del plesso "Morello".

t.f.