BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo": "Campo estivo rivolto ai disabili, diteci se non è uno sperpero?"

logo la bagnara che vogliamoL’amministrazione comunale ha reso pubblico, il 4 settembre scorso, la determina riguardante la realizzazione del campo estivo rivolto ai disabili “E…state insieme 2023” svoltosi dal 1° Agosto al 30 agosto. L’importo speso è di 12 mila euro per la realizzazione del campus al quale vi hanno partecipato solo 4 QUATTRO beneficiari, semplicemente perché il trasporto (essenziale) non è stato garantito e per questo motivo, molte famiglie, si sono ritrovate a non poter usufruire di tale servizio perché impossibilitati ad accompagnare i propri figli o familiari.

Per evitare questo, sarebbe stato necessario prima procedere con la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati e successivamente pubblicare l’avviso rivolto agli Enti del terzo settore, così facendo si sarebbe potuto evitare questo vero e proprio sperpero di denaro pubblico. Si poteva e si doveva fare di più.

Nota stampa del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"