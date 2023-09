La politica del livore e della contrapposizione a tutti i costi non aiuta il paese a crescere

grida BAGNARA CALABRA - Ultimamente mi è capitato spesso di interloquire con persone che in passato hanno ricoperto ruoli politici rilevanti in questo paese, hanno governato in tempi difficili, sono stati ai vertici di Palazzo San Nicola in anni in cui gestire la cosa pubblica era obiettivamente difficoltoso. Ricordano di una contrapposizione politica che, seppur aspra, non hai mai travalicato i confini della decenza, del rispetto delle persone, e dei ruoli ricoperti. La lotta riguardava la politica. La militanza partitica in qualche modo formava chi si approcciava a gestire la cosa pubblica, e le idee, le ideologie, e l'appartenenza a un gruppo con una connotazione politica ben precisa aiutavano il dibattito a restare all'interno di un confronto civile e mai sopra le righe.

Oggi, purtroppo, tutto questo non avviene ed il livore e la contrapposizione, a volte sguaiata, prendono il sopravvento. Anche i social non aiutano, e anzi, il loro avvento ha indotto le menti deboli e poco formate a pensare, all'interno di un circo mediatico senza controllo, di poter vomitare di tutto. Bagnara purtroppo, a più di un anno dalle elezioni respira ancora aria di campagna elettorale, e a farne le spese sono le idee ed i contenuti. Manca probabilmente la consapevolezza del proprio ruolo, con chi amministra che deve comprendere che rappresenta tutti i cittadini, e che per questo, anche nella comunicazione e nel confronto con chi la pensa diversamente deve privilegiare uno stile più istituzionale e meno aggressivo. Lo stesso vale per la minoranza che dovrebbe lasciare i toni bellicosi e guerrafondai per concentrarsi maggiormente sulla controproposta, e su un confronto che evidenzi le lacune di chi governa, ma che allo stesso tempo proponga soluzioni utili al paese. Solitamente, dopo un periodo più o meno lungo di luna di miele, chi ha vinto le elezioni dovrebbe cominciare a preoccuparsi di mettere in atto il programma presentato agli elettori e per cui si è avuta la fiducia dalla maggioranza dei cittadini. Per chi invece le elezioni le ha perse, dopo aver smaltito i postumi della sconfitta, dovrebbe puntare maggiormente sul confronto democratico, evidenziando sì, ciò che non funziona, ma soprattutto iniziare a pensare al futuro e lavorare per presentarsi alle prime elezioni utili con un programma e una squadra credibili. I cittadini cominciano ad essere stanchi di questa perenne contrapposizione che certamente non aiuta il paese a crescere e non contribuisce a dare risposte ai tanti problemi irrisolti. Da sempre chi amministra non ha alcun interesse a buttarla in caciara, chi si oppone se vuole essere credibile ha invece la possibilità di contribuire, anche se da fronti contrapposti, a proporsi come forza politica matura e responsabile. L'appello vale per tutti ed è quello di abbassare il livello dello scontro utilizzando linguaggi consoni ed appropriati. Alzare l'asticella del confronto e ragionare su tematiche che chiamino in causa lo sviluppo e le prospettive di crescita del paese può servire a svelenire un clima fino troppo carico di tensioni, retaggio di un passato che è preferibile dimenticare.

Carmelo Tripodi