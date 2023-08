Attivo il servizio specialistico di Geriatria a Oppido

Domenico Giannetta - Bruno Barillaro - Maria Grazia Richichi A darne notizia il Sindaco Bruno Barillaro e il Consigliere regionale Domenico Giannetta che, insieme, questa mattina, hanno dato il benvenuto alla dottoressa Maria Grazia Richichi presso il Poliambulatorio del comune di Oppido Mamertina.

“Con il servizio di Geriatria si compie un altro importante passo in avanti per la sanità del nostro comune e di tutta l’area pre aspromontana che da oggi si potrà avvalere di servizi specialistici essenziali per la salute in età senile - dichiarano congiuntamente Barillaro e Giannetta. Con l’insediamento della dottoressa Maria Grazia Richichi, geriatra esperta e competente - continuano - il poliambulatorio si dota di un supporto medico fondamentale non solo per i pazienti geriatrici, ma anche per le famiglie che hanno in cura la salute ed il benessere degli anziani e dei nonni, che, seppur attraversino una fase della vita particolarmente fragile ed esposta, sono dei veri e propri pilastri delle nostre comunità.

Ringraziamo ancora una volta il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, per avere messo a bando le ore e avere reso possibile questo nuovo corso del nostro poliambulatorio che - annunciano in conclusione Barillaro e Giannetta - a breve si avvarrà della Ginecologia, altra branca di fondamentale importanza per i servizi specialistici ambulatoriali”.