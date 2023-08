SCILLA Viabilità a Favazzina, Pirrotta (LEGA) scrive ai Commissari

Pirrotta Lega Dirigente RC LEGA SALVINI- Referente LEGA SALVINI AREA TIRRENICA RC-Commissario LEGA SCILLA, scrive ai Commissari del Comune di Scilla per segnalare <<la sempre più allarmante situazione di viabilità nella località Favazzina particolarmente difficoltosa e pericolosa. Giuseppe PirrottaCommissari del Comune di Scilla per segnalare <

Come noto, per raggiungere il centro di Favazzina vi è un unico tratto di strada, a doppio senso di marcia, che non può contenere né sostenere un carico di traffico come quello che si ripresenta ogni anno nel mese di agosto, in cui il Paese si riempie di turisti. Trattasi di un problema serio che rappresenta anche un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini. Proprio nella recente giornata di Ferragosto un mezzo di emergenza, giunto sul posto per soccorrere un bambino ferito, non è riuscito a farsi largo tra le macchine incolonnate lungo l’unica strada che consente di raggiungere il centro del paese, le spiagge e la statale 18. Dopo diversi minuti e improbabili manovre, solo grazie ai cittadini che si sono improvvisati "vigili" per dirigere il traffico, l’autoambulanza è riuscita a raggiungere il centro del Paese per soccorrere il bambino ferito. Minuti preziosi che avrebbero potuto mettere a repentaglio la vita di un bambino. La questione viabilità a Favazzina è stata nel tempo sicuramente sottovalutata e disattesa dalle autorità competenti. Questo ha creato gravi ripercussioni per lo sviluppo del turismo ed anche per la qualità della vita degli abitanti. Sollecito dunque la vostra attenzione alla soluzione di questo annoso problema, attraverso l’individuazione di soluzioni definitive, dati i risvolti critici sulla salute e sul benessere dei cittadini. In tale ottica, urge un confronto con il Comitato dei cittadini per vagliare e discutere proposte, formulate dagli stessi, di intervento tempestivo>>.