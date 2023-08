BAGNARA CALABRA Eventi estivi, "La Bagnara che VogliAmo": "spesa record, senza benefici per i cittadini"

La BagnaracheVogliAmo - Logo A seguito dell'intervento, nell'ultima seduta del consiglio comunale, dell'assessore Paolo Gramuglia in merito anche al calendario degli eventi estivi, interviene il gruppo "La Bagnara che VogliAmo". I consiglieri di minoranza Bagnato, Romeo, Randazzo, Parisi, Spoleti, criticano gli amministratori per la spesa record destinata agli spettacoli.

<<Più di 100 mila euro è la cifra messa in bilancio per il 2023 dall'amministrazione Pistolesi - spiegano i membri del gruppo di minoranza - per eventi culturali, sportivi e ricreativi, non era mai capitato fino ad ora ad un così corposo stanziamento, allo scopo di attirare flussi turistici nel nostro paese>>. Secondo i componenti del gruppo "La Bagnara che VogliAmo" saranno i rsidenti e i gestori delle attività commerciali a giudicare se l'investimento ha portato benefici. <<A nostro parere - aggiungono i consiglieri - dopo aver letto la delibera n. 149 del 1. agosto 2023 con un impegno di spesa senza imputazione di capitolo, ci porta a pensare che si sta andando anche oltre i limiti finaziari previsti. La sensazione - concludono i componenti del gruppo di minoranza - è che ci troveremo davanti a nuove variazioni, che uniti a tutti gli altri sperperi senza benefici per i cittadini, secondo il loro principio del "do ut des", non faranno altro che portare il paese sempre più verso il default economico e finaziario.

Tina Ferrera