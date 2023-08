TARI, Carmelo De Leo, referente LEGA Bagnara Calabra: "tariffa spropositata, si rimborsino somme ai cittadini"

Cermelo De Leo - LegaLa sezione di Bagnara della “Lega Salvini Calabria” nasce per attivare tutte le sinergie istituzionali esistenti, sia con il Governo Nazionale che con il Governo Regionale, a tutela di Bagnara e dei Bagnaresi.

Nell’ambito della suddetta attività, si è accertato presso il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, che, la tariffa versata dal Comune di Bagnara Calabra per l’avviamento a recupero/smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani pari ad € 660.712,70, risulta essere spropositata sia rispetto:

- all’importo dovuto a saldo per il 2022, pari ad € 518.882,16, cosi come certificato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con nota del 04/02/2023;

- ai conferimenti di RSU effettuati nel 2023,con raccolta differenziata attorno al 65%, che secondo quanto accertato presso gli uffici preposti, in proiezione risulta essere inferiore ad € 420.000,00;

Considerato doveroso procedere alla restituzione ai cittadini, veri protagonisti del successo della raccolta differenziata, dei minori costi della TARI, derivanti:

- dalle somme risparmiate per i conferimenti in discarica per l’anno 2023, quantificabile in almeno € 240.000,00;

- dalle royalties incassate dal Comune per il conferimento, presso discariche private dei rifiuti differenziate per gli anni 2022-2023 quantificabili in almeno 100.000,00;

- dalle somme risparmiate per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2022, pari ad € 141.830,53;