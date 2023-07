"Bagnara Bene Comune" su dichiarazioni Sindaco: "Il primo cittadino è solito lanciare il sasso nello stagno e tirare la mano indietro"

Bagnara Bene Comune BAGNARA CALABRA - Il Sindaco è solito lanciare il sasso nello stagno e tirare la mano indietro. Egli sostiene che stanno setacciando una serie di “anomalie”, questo il termine utilizzato nel consiglio comunale di ieri, verificatesi nel passato senza specificare cosa ed in che periodo. Lascia intendere in maniera esplicita che chi l’ha preceduto ha lasciato qualcosa di illeggittimo.

Per fare chiarezza occorre distinguere quali irregolarità un amministratore in carica può commettere. Possono essere di tipo contabile o amministrativo. Niente altro. Escludendo quelle contabili, per voce del responsabile finanziario, rimarrebbero quelle amministrative. È necessario fare qualche esempio di irregolarità amministrativa che possa giovare al Sindaco almeno a comprendere e a distinguere meglio. La chiusura di una via pubblica attraverso un'ordinanza postuma rientra in questa casistica. O affidare più volte l' appalto dei servizi portuali a chi non ha titolo, può essere un altro esempio. Pertanto alla luce di quanto asserito in consiglio, il Sindaco ha l’obbligo di puntualizzare quali anomalie sono state riscontrate e perpetrate da chi. In verità, egli intende sviare l’attenzione dalle grosse problematiche che attanagliano il paese e che non riescono a risolvere per manifesta incapacità.

Ma questa strategia mediatica non funziona e, meno che meno, questo meccanismo fatto di provocazioni continue e di sparate grottesche intese ad infangare chi l’ha preceduto. E’ evidente lo stato confusionale e di debolezza amministrativa. Mancanza d’acqua nelle abitazioni, sversamenti fognari, spese senza utilità, lavori pubblici fermi, batoste giudiziarie sul porto, etc. etc. sono sotto gli occhi di tutti e pesano sulla coscienza dei giuntali, semmai ce l'avessero. E se “Spogghiastuvu a Cresa..." la colpa non è delle fantomatiche anomalie di chi vi ha preceduto ma del vostro fallimento, un po' troppo anticipato, a dire il vero, ma di cui se ne sono resi conto un pò tutti.