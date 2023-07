BAGNARA CALABRA Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco: il ringraziamento di Mario Romeo a tutti i volontari

DVF27 Luglio 2005 - 27 Luglio 2023 - 18 anni di lodevole e continuato servizio alla comunità.

<<Gli anni passano, ma rimane sempre dentro viva la soddisfazione di aver contribuito con impegno, determinazione e lungimiranza alla nascita, alla crescita ed oggi alla stabilizzazione di una delle più belle conquiste della città di Bagnara Calabra, il distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco>>. Ad intervenire a 18 anni dalla nascita del presidio dei Vigili del Fuoco cittadino è il consigliere comunale e capogruppo di "La Bagnara che VogliAmo" Mario Romeo che continua - <<Migliaia e variegati gli interventi in questi anni, garantendo con puntualità il soccorso tecnico urgente alla collettività. Un grazie sentito a tutti i volontari che nel tempo ci hanno creduto, impegnandosi con passione ed amore e con grande senso del dovere nei confronti dei cittadini. Il tempo passa ma le conquiste rimangono. Ad Maiora Semper>>.

Red