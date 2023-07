BAGNARA CALABRA Cantierizzazione lavori porto e messa in sicurezza scuola "Morello": mozione del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Gruppo - La Bagnara che VogliamoIl consigliere comunale Mario Romeo, capogruppo della Lista Civica "La Bagnara Che Vogliamo", ha presentato una mozione a firma anche di tutti gli altri componenti del gruppo per chiedere l'inserimento nel prossimo Consiglio comunale della discussione relativa alla cantierizzazione di due importanti opere pubbliche, finanziate dalla Regione Calabria; per la realizzazione di due interventi che riguardano i “Lavori di Messa in Sicurezza del molo di sopraflutto del porto di Bagnara Calabra” per l’importo complessivo di € 9.300.000,00, e dei Lavori di messa in sicurezza della scuola comunale " V. Morello" di C.so Vittorio Emanuele II per un importo complessivo di € 4.759.225,73.

<<Tale mozione - scrivono i componenti del gruppo - nasce dall’avvertita esigenza di imprimere, nell’ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, la celerità nell’attività politico-amministrativa. Infatti ad oggi l’attività di cantierizzazione de due interventi registra un intollerante ritardo dell’azione politico-amministrativa finalizzata all’affidamento dell’appalto per la realizzazione di dette importanti opere, così registrando il rischio attuale e concreto di non rispettare i tempi dettati dalle rispettive Convenzioni stipulate con la Regione Calabria, e per l’effetto di perdere detti finanziamenti>>.

La mozione è firmata dal capogruppo Mario Romeo, e dai consiglieri comunali Vincenzo Bagnato, Virginia Parisi, Maria Carmela Domenica Randazzo e Michelangelo Spoleti.

Red