L'ex delegato alla cultura Rocco Fedele: "il cambiamento tanto annunciato è rimasto fino ad oggi poco più che una buona intenzione"

Rocco Fedele BAGNARA CALABRA - < >.

Scrive così nella missiva inviata al Sindaco il consigliere comunale Rocco Fedele quando il 27 giugno scorso ha rinunciato a tutte le deleghe, compresa quella alla cultura, indicando quale motivazione l'ultima varizione di bilancio che a suo dire <<ha avuto l'effetto di "spogliare la chiesa e di vestire la sacrestia", con il risultato di azzerare completamente il capitolo politiche culturali e impedire di fatto la realizzazione di una programmazione già definita>>. Fedele rivendica i meriti dell'attività svolta rammaricandosi <<di essere stato penalizzato nonostante l'impegno profuso con la realizzazione di eventi culturali di ampio respiro e con una calendarizzazione che ha interessato tutto l'arco dell'anno, e l'intero territorio comunale. Così come non posso non menzionare il finaziamento ottenuto per l'ammodernamento della biblioteca comunale. >>. L'ormai ex delegato alla cultura del Comune di Bagnara Calabra, sempre nelle missiva inviata al Sindaco, rivolge un ultimo appello all'Amministrazione comunale <<affinchè la macchina burocratica di questo comune possa trovare finalmente e al più presto nuova linfa e nuove competenze; solo un massiccio ricambio generazionale, partendo dalle posizioni apicali, consentirà a questo paese di svoltare, diversamente sarà l'ennesimo "buco nell'acqua">>. Non manca infine da parte di Rocco Fedele una stoccata alla "sua" maggioranza quando scrive <<di quel cambiamento tanto annunciato in campagna elettorale ma che fino ad oggi nella maggior parte degli ambiti amministrativi è rimasto poco più che una buona intenzione>>.

Car. Trip.