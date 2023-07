Palestre della salute, nota stampa di Giuseppe Gelardi (LEGA)

Gelardi Lega Il Consiglio Regionale oggi, 25 luglio, approva la legge sulle Palestre della Salute di cui sono il primo firmatario. Non esito a definire la giornata storica. Finalmente anche la regione Calabria colma un vulnus importante e si mette al pari delle altre regioni italiane.

Da oggi anche i calabresi potranno usufruire di strutture certificate, idonee alla prevenzione sanitaria. Strutture di cui il mondo dello sport e del benessere hanno sicuramente grande bisogno. Le professionalità e le competenze di certo in Calabria non mancano. Ringrazio i co-firmatari della proposta Onorevoli Filippo Mancuso, Pietro Raso e Pietro Molinaro, e tutti i Consiglieri regionali che hanno sostenuto e appoggiato il progetto di legge sia nelle Commissioni che in Aula. Inoltre devo menzionare i professionisti Frank Nania e Francesco Misiti per l’assistenza e la disponibilità al confronto manifestata durante l’iter legislativo.