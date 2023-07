Pulizia fognone centrale, "La Bagnara che VogliAmo": "Sindaco, perché sempre bugie?"

Lo invitiamo a prendere umilmente le determine, nn. 100 del 5.6.2017 - 220 del 20.11.2017 - 182 del 28.9.2020 - 263 del 31.12.2020 - 234 del 2.12.2021 , e farsi spiegare dall'ufficio tecnico di cosa trattano. O se preferisce glielo anticipiamo noi. I quattro documenti ufficiali dimostrano come nei cinque anni di amministrazione Frosina il fognone è stato oggetto di interventi plurimi. Altro che da undici/dodici anni non si ripulisce tale condotta fognaria. Ma quando andava in giro con la moto bianca, adesso ne guida una rossa, non si era mai accorto di questi importanti lavori eseguiti sul fognone centrale? E non è mica finita. La determina nr 182 del 28/09/2020, tratta l'approvazione del progetto di messa in sicurezza della zona "Bagnara 2", avuto in lascito dalla Giunta Frosina. La progettazione prevede, tra le altre cose, un intervento di miglioramento del fognone centrale per una spesa complessiva di oltre 120 mila euro. Anche in questo caso perse le tracce di una gara aggiudicata poco prima delle elezioni, così come si sono perse al momento quelle dell' assessore ai lavori pubblici. Sig. Sindaco, durante le sue giornate trascorse in municipio, spenda bene il tempo leggendo le carte giuste e non come al solito quelle che portano acqua al proprio mulino.