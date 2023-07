BAGNARA CALABRA Presentato alla giunta comunale il nuovo sito web turististico "VisitBagnara"

palme bagnaraPresentato venerdì alla giunta comunale il nuovo sito web turististico "VisitBagnara", uno strumento di facile accesso e lettura che mette in evidenza le opportunità e le bellezze che la cittadina della costaviola offre.

Il portale è stato realizzato grazie al lavoro degli operatori volontari del Servizio Civile Digitale, i quali hanno adempito i loro obiettivi non soltanto rendendo i cittadini autonomi nell’utilizzo dei mezzi digitali, delle tecnologie e dei servizi essenziali, pubblici o privati offrendo momenti di supporto e affiancamento individualizzati, attraverso il Desk operativo ormai dallo scorso 15 Maggio, ma lavorando come un' equipe e sfruttando conoscenze e competenze digitali si sono dedicati alla creazione di tale portale turistico da affiancare al sito web istituzionale. Esso servirà a promuovere e a far conoscere ai turisti non solo la cultura e il patrimonio artistico di Bagnara, ma anche i paesaggi e i punti panoramici presenti sul territorio. Lo scopo è appunto quello di rendere più semplice orientarsi e organizzarsi per svolgere le molteplici attività presenti e conoscere e approfondirne la storia.

Tutto ciò permette di mantenere vivo il contatto tra la comunità, e i vari attori sociali che ne fanno parte e, per alcuni versi, di ampliare il proprio consueto pubblico di riferimento. Permette inoltre di divulgare in maniera più immediata ed efficace eventi e informazioni utili ai cittadini rappresentando una parte importante del più vasto concetto di comunicazione digitale. In aggiunta, all' interno del sito web, le attività produttive, quelle ricettive (Alberghi, B&B, agriturismi, hotel) e quelle ristorative (ristoranti, pizzerie, trattorie, bistrot) potranno avere uno spazio a loro dedicato dove promuovere la loro storia, descrivere i processi di produzione e avvicinare nuovi potenziali clienti e mostrare loro la qualità dei propri prodotti e servizi attraverso la compilazione di un modulo (che a breve sarà pubblicato) in cui forniranno una breve descrizione con i propri recapiti comprese pagine social. Il tutto gratuitamente previo inoltro del modulo.

<<La nascita di un portale turistico per il Comune di Bagnara Calabra rappresenta per me e per tutta l’Amministrazione motivo di grande soddisfazione e gioia in quanto trova la sua realizzazione uno degli obiettivi prefissati in campagna elettorale dall’amico Assessore Rocco Salerno, scomparso prematuramente, che sulla valenza e importanza del sito tanto era stato sempre sostenitore. Sono convinta che la promozione e la valorizzazione turistica del territorio devono poter contare su un portale di destinazione turistica dedicato alla diffusione online dell’offerta che li caratterizza e per i Comuni diventa fondamentale investire nel marketing turistico digitale per farsi trovare sul web e far conoscere a una vasta platea luoghi da visitare, edifici di culto, eventi, prodotti tipici, ospitalità e tanto altro. Ringrazio profondamente i ragazzi impegnati nel progetto del Servizio Civile Digitle per l’encomiabile impegno e con i quali mi complimento per l’originalità e la creatività con cui hanno traferito sul sito arte, cultura, folklore, natura, enogastronomia, artigianato e tutto ciò che rende straordinaria la nostra cittadina. Un particolare ringraziamento ad Eleonora Muratore referente del progetto con l’Amministrazione. Infine ci tengo a congratularmi con il Responsabile dell’Area Affari Generali Dott. Vincenzo Calabrò che mettendo a disposizione del progetto le sue già note conoscenze informatiche e in materia turistica ha guidato e supervisionato la realizzazione del portale turistico per il nostro Comune, un sito dinamico che verrà costantemente arricchito di contenuti originali e di qualità>>. Ecco quanto dichiarato dall' Assessore Angela Randazzo.

www.visitbagnara.it