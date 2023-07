BAGNARA CALABRA Affidamento servizi portuali, Fratelli d'Italia: "A Palazzo San Nicola si persevera nell'errore"

porto bagnaraI politici per attirare attenzione nei loro discorsi, usano e abusano della parola “legalità“. Ma nella maggior parte dei casi è una parola detta tanto per enfatizzare ed ergersi al cospetto degli altri. La legalità è il rispetto per le leggi, la legalità è anche e soprattutto impegno e responsabilità. Legalità significa che tutti i poteri dello Stato, dall’Esecutivo al Giudiziario, si basano sulla legge e non possono esimersi a non ottemperare gli obblighi derivanti, o peggio ad agire in contrasto con le sue disposizioni. Quando si parla di legalità bisogna fare molta attenzione, non solo a parlarne ma soprattutto ad interpretarla ed esercitarla. Il principio di legalità dichiara che tutti i cittadini italiani ed i residenti nel nostro paese devono compiere le loro azioni secondo legge.

Quanto premesso perché, giorno 12 luglio 2023 con determinazione n. 414 del UOC5 Lavori Pubblici e Manutenzione-Porto, malgrado due sentenze del TAR, ricordiamo e sottolineamo che: “La sentenza del Tar che decide su un ricorso è immediatamente esecutiva. Fatto salvo il caso di sospensione della sentenza del Tar, l'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, adottando tutti i comportamenti e gli atti necessari per portare a compimento quanto disposto nella sentenza.” La prima la N. 00344 del 20/04/23 e la seconda la n. 00563 del 30/06/23, entrambe sfavorevoli per il Comune, ugualmente si è proceduto a dare l’ulteriore affidamento della gestione del servizio portuale alla stessa società. Purtroppo, a questo punto, ci domandiamo come mai insistere e persistere, dopo due sentenze sfavorevoli, ad affidare l’incarico alla stessa società? Rammentiamo che nella seconda sentenza è stata contestata anche la mancanza dei requisiti tecnici. Quindi, comprendendo seppur non giustificando, il primo comportamento errato, ma la consapevolezza di ciò, non può diventare il motivo per perseverare nello sbaglio, poiché, perseverare nell’errore è……. E a noi, invece, lascia legittimamente qualche dubbio, in quanto, che l’errore venga tollerato, perché inevitabile e connaturato all’uomo, non significa che si possa continuare a commettere errori gratuitamente, senza porsi scrupoli o assumersene le proprie responsabilità. Comunque, ai Cittadini di Bagnara le valutazioni del caso.

Fratelli d'Italia - Bagnara Calabra