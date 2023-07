BAGNARA CALABRA Mancanza di acqua: "La Bagnara che VogliAmo" interroga il Sindaco

La BagnaracheVogliAmo - LogoInterrogazione urgente al Sindaco del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" per “Mancanza di acqua corrente in molte zone del paese”.

I sottoscritti consiglieri appartenenti al Gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

PREMESSO CHE:

in alcune zone del paese l'acqua non arriva da oltre 10 giorni, precisamente nelle frazioni di Ceramida e Pellegrina;

in altre viene erogata per non più di 6 ore al giorno come nei rioni Inglese, Milano, Pavia e zone "Arangiara" Centro e parte di Marinella;

RITENUTO CHE;

in queste ultime settimane nelle suddette zone del nostro comune si sta registrando un disagio assai acuto, causa la completa o parziale mancanza di acqua corrente nelle case e che gli effetti sulla quotidianità della popolazione sono forti ed incresciosi;

CONSIDERATO CHE:

dopo un prima fase della stagione estiva con temperature moderate causa instabilità meteorologiche, negli ultimi giorni si stanno registrando giornate calde con temperature altissime, solite di questo periodo;

VALUTATO CHE:

è in atto una maggiore necessità di acqua, e lo sarà ancora di più con l’arrivo dei soggiornanti;

EVIDENZIATO CHE:

nella frazione di Ceramida l' emergenza idrica si è fatta sentire oltremodo tant'è che codesta amministrazione ha provveduto ad erogare acqua attraverso un utilizzo improprio di un autospurgo, non idoneo per tale servizio, che ha costituito un palliativo, e non risolve di certo il problema, che anzi permane;

PER TUTTO QUANTO SOPRA, SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA:

Per sapere quali provvedimenti, concreti ed urgenti, ha intenzione di mettere in atto per sanare questo disservizio che, nel 2023, risulta essere increscioso per un Paese che vuole definirsi a vocazione turistica.

Firmato

Romeo Mario

Bagnato Vincenzo

Parisi Virginia

Randazzo Domenica

Spoleti Michelangelo