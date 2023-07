BAGNARA CALABRA Scuola di Porelli, in arrivo 3milioni di euro per la demolizione e ricostruzione

scuola paolotti Il Comune è in attesa che il Ministero d'Istruzione confermi il finaziamento richiesto di 3 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola Porelli in via Paolotti. < >.

Il Comune di Bagnara Calabra è risultato fuori dalla graduatoria degli interventi pubblicati. Il 10 maggio 2022 l'ente ha chiesto al Ministero il riesame dell'istanza di partecipazione per la mancata attribuzione di cinque punti relativi all'appartenenza alle aree interne, montane o isolane, <<generata - spega l'amministrazione - da un mero errore di fincatura nella redazione telematica dell'istanza in quanto il Comune di Bagnara Calabra risultava inserito nella pubblica lista delle Aree Interne, qualificato come "D. D-Intermedio"istituzionalizzata dal ministero della Coesione sociale e dal Burc della Regione Calabria>>. Il Ministero non ha accolto la domanda di riesame e l'ente ha fatto ricorso al Tar Lazio per chiedere l'annullamento degli atti, rivolgendosi al ministero dell'Istruzione e ai soggetti controinteressati. I giudici del Tar Lazio hanno respinto il ricorso. L'amministrazione Pistolesi ha promosso l'appello al Consiglio di Stato, che lo scorso 5 luglio ha accolto integralmente l'appello.

<<Aspettiamo - aggiungono gli amministratori - che il ministero dell'Istruzione ottemperi all'obbligo imposto dalla decisione del Consiglio di Stato e confermi il diritto del Comune di Bagnara ad ottenere il finanziamento riciesto di 3 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola Porelli in Via Paolotti>>. Conclude l'amministrazione comunale: <<Nella nostra azione quotidiana, ci sono priorità importanti mai abbandonate, ma per le quali è necessario un lavoro costante, certosino e spesso "invisibile", finalizzato ad obiettivi importanti e che, come tali, hanno bisogno di tempo per essere realizzati. Le scuole sono uno di questi, a partire dall'edilizia scolastica che, a causa delle difficoltà oggettive legate alla carenza di strutture utilizzabili in questo momento, riveste un ruolo primario nell'impegno amministrativo. (t.f.)