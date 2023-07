Scolmatura spiaggia e scarichi a mare, "La Bagnara che Vogliamo": " "un Sindaco con la memoria a convenienza"

Il Sindaco su consiglio di una assidua sostenitrice pensa di dotarsi di un addetto stampa per comunicare tutto quello che fa. Un altro sperpero? Noooo!vvConsigliamo invece al Sig. Sindaco di dotarsi di un collaboratore che lo aiuti invece con degli esercizi per tenere allenata la memoria, si era così accanito a guardare tutte le negatività (dal 2017 a maggio 2022) da consigliere di opposizione che oggi, da Sindaco, non ricorda neanche le cose più elementari, ad esempio come appoggiare un'azione concreta (senza sperpero) per i cittadini bagnaresi!

Il prossimo anno non aspetti il 10 luglio per la scolmatura (tra le altre cose illegale! in quanto nessun mezzo meccanico a luglio può movimentare l'arenile) e la pulizia della spiaggia! La stagione estiva inizia, più o meno, con l'apertura dei lidi (guardi gli atti degli anni precedenti). Con la determina N° 397 del 10/07/2023 di affidamento diretto hanno scomodato una ditta di costruzioni con sede a Polistena, senza peraltro, alcun bando pubblico. Tale sollecita procedura è stata attivata, probabilmente, perché con l' acqua alla gola, dovevano chiudere in fretta la partita, dinanzi alle continue lamentele dei cittadini e non. La somma impegnata è pari a 20mila euro. Immaginate i mezzi meccanici che dovessero muoversi tra i bagnanti. Roba da matti.

Cogliamo l'occasione anche, per approfondire sulla nota apparsa sul giornale Costaviolanews a proposito di <<degrado e gli scarichi a mare in alcune zone del paese>>. Le problematiche odierne rientrano nella programmazione di chi è in carica e che doveva determinarsi in maniera puntuale con azioni atte a garantire in estate tutti i servizi primari ed essenziali (acqua, fognatura, pulizia etc).

Pertanto le presunte voci che rimandano <<a colpe del passato e al mancato intervento delle amministrazioni che hanno gestito il paese negli ultimi anni>> va aggiunto che nella stagione estiva dello scorso anno, i servizi primari (acqua, fogna, rifiuti, pulizia spiaggia ecc.) erano stati programmati sin da maggio dall'amministrazione precedente e gestiti dall'attuale amministrazione. Invece i servizi del 2023 sono stati programmati e male diremmo oggi, dall'attuale amministrazione. Il problema della pulizia del sistema fognario e in special modo quello riconducibile al fognone centrale è sempre stato un cruccio per ogni amministrazione. Vogliamo ricordare che tra l'eredità lasciate all' attuale amministrazione, c'era anche una gara aggiudicata per i lavori di messa in sicurezza, la cosidetta "Bagnara centro 2", che comprendeva anche la pulizia del fognone centrale. A tal proposito, dopo ben 13 mesi, non abbiamo notizie ufficiali in merito! Vorremmo ricordare, altresì, che negli anni, in ogni periodo pre-estivo, le amministrazioni in carica ( tranne i commissari) hanno provveduto, tramite aziende specializzate del settore, ad abbassare il livello del fognone centrale per evitare sversamenti. La cronaca di queste settimane, invece, riporta spiagge sporche e sversamenti di liquami. Bastava dedicarsi con competenza, capacitá e dedizione a spendere bene i 45 milioni di euro avuti in eredità, comprendenti anche lavori per il sistema Idrico e fognario, non saremmo arrivati a questo punto di massima spesa e di massimo degrado. Tutto il resto sono state, sono e saranno solo parate.

Nota stampa "La Bagnara che VogliAmo"