BAGNARA CALABRA Scarichi fognari, "Insieme per un Futuro": "si lavora per risolvere definitivamente il problema"

Il grave problema persiste e chi oggi amministra deve assolutamente caricarsi anche di questo ulteriore pesante fardello, affrontarlo e nel tempo tentare di risolverlo definitivamente! In attesa della consegna dei lavori di esecuzione di tutto il sistema della rete fognaria del Rione Marinella e dell’intervento di pulizia del Fognone Centrale di Corso Vittorio Emanuele II.

Cause e concause: vetustà della rete idrica, abusivismo diffuso e scellerato, lavori non eseguiti a perfetta regola d’arte, allacci abusivi, bypass abusivi. Nel tempo e anche questo è agli atti, incarichi affidamenti e contabilità, alcune zone del paese, foto, video, documenti e articoli, hanno visto una molteplicità di interventi specie al Rione Marinella, Via Melarosa, ad opera di diversi operatori edili che però nei fatti e la realtà lo attesta, non hanno mai risolto il problema. In ultimo, questa Amministrazione Comunale che già ha emesso giusta Ordinanza, darà immediato indirizzo al Comando della Polizia Locale per avviare controlli mirati con l’utilizzo di colorante tracciante, per individuare eventuali scarichi impropri e denunciare per quanto dovuto alle Autorità preposte>>.