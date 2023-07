Billari: Presenza Rettore Bocconi in Calabria sia di stimolo per il nostro territorio

Billari AntonioERETTORE 1Abbiamo vissuto da cittadini calabresi con grande entusiasmo ed un pizzico di orgoglio l’elezione del Prof. Francesco Billari alla guida della Bocconi, tra le più prestigiose ed importanti Università in Italia queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Ing Antonio Billari. Nelle scorse settimane sono stato a Milano ad incontrare il Rettore e ragionare come la sua autorevolezza e competenza potesse essere messa al servizio del nostro territorio in termini di prospettiva, di studio e di programmazione dichiara Billari.

Questa traccia di lavoro richiesta , afferma Billaritrova compimento con la presenza del Rettore della Bocconi in Calabria la cui presenza è programma tra il 14 ed il 16 Luglio. In questa straordinaria occasione dichiara Billari insieme a tutte le istituzioni ma soprattutto insieme alle tante energie positive presenti nel nostro territorio cercheremo di capire come ed in che termini possa nascere una proficua collaborazione sull’asse Reggio-Milano e nell’esclusivo interesse della nostra regione.

La presenza del Prof. Francesco Billari conclude il Consigliere Regionale sia davvero di stimolo per tutti noi e per tutti quelli che hanno investito sulla cultura e sulla formazione.