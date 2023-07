Gelardi (LEGA): "Finalmente inizieranno i lavori di ammodernamento dell’ex SS 112"

foto strada - gelPer la manutenzione straordinaria della ex SS112 nel tratto che va da Bagnara Calabra a Santa Cristina sono stati finalmente consegnati i lavori alla Ditta Franco Giuseppe SRL di Roccella Jonica. In tutti i tratti ammalorati si procederà con il ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza. Nel tratto compreso tra l’ex svincolo autostradale di Bagnara- Sant’Eufemia D’Aspromonte e il Comune di Sinopoli (per un totale di circa 8 chilometri), che risulta essere particolarmente dissestato, verranno effettuati interventi di fresatura, rifacimento manto stradale, e apposizione della segnaletica orizzontale.Grazieall’Ing. Caporaso e all’Anas Calabria, sarà possibile fruire in completa sicurezza, dell’ex SS 112, una strada sulla quale da più di dieci anni non sono stati effettuati interventi significativi.

Inoltre, ho il piacere di comunicare che, grazie alla sensibilità del Presidente Occhiuto, i fondi di compensazione relativi ai lavori dell’A3, pari a sette milioni e centomila euro, per la realizzazione dell’ammodernamento (primo lotto funzionale circa due chilometri), sono stati finalmente impegnati, in quanto la ditta Costruzioni Stradali SRL di Marcellinara, aggiudicataria della gara, inizierà i lavori il prossimo autunno. Una vicenda che ha origini nel lontano 2014 e che a breve sarà felicemente conclusa.