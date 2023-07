BAGNARA CALABRA Silenzio assordante su passo indietro del delegato alla cultura Rocco Fedele. Non parla nessuno

Rocco Fedele Che strano questo paese. Rimette le deleghe Rocco Fedele, che in questo primo anno di sindacatura Pistolesi si è occupato, tra l'altro, di cultura, e non c'è stata alcuna reazione. Nè dalla politica, nè dalle associazioni culturali con cui ha collaborato, nè con chi in questi mesi ha lavorato fianco a fianco per ideare, programmare e realizzare gli eventi culturali che hanno caretterizzato questa prima parte di amministrazione comunale.

E' chiaro che il silenzio che più fa rumore è quello dei suoi compagni di viaggio, della sua maggioranza, del suo gruppo, della Giunta comunale, e in modo particolare del Sindaco. Si attende ancora una nota, un commento, un sussulto, un colpo di tosse. Niente. E' vero dirà qualcuno, ci si attendeva probabilmente una presa di posizione su materie magari ritenute più importanti, vedi il porto e la sentenza del TAR che ha visto nuovamente soccombere l'Amministrazione comunale, ma anche in quel caso si è scelta la linea del silenzio. Quali sono i veri motivi che hanno indotto il delegato alla cultura a restituire la delega al Sindaco? si parla di soldi spariti dai capitoli di bilancio, e di impegni non mantenuti. Quando gli amministratori vorranno rendere edotti i cittadini, su questa materia e su altre, che tra l'altro sono gli unici che meritano risposte chiare e non veline o messaggi criptici sui social, vorrà dire che a Palazzo San Nicola avranno finalmente capito la distinzione tra propaganda e comunicazione politico-istituzionale. Curioso poi che a saltare sia un delegato che, è giusto riconoscerlo, si è dato molto da fare in questo anno, onorando l'incarico ricevuto. Certo è che da come si chiuderà questa vicenda si capirà in che direzione va questo gruppo di maggioranza, cominciare a perdere pezzi fin da adesso non depone bene, e non lascia presagire nulla di buono per il futuro. Ai tempi in cui esisteva la politica entrava in azione la diplomazia, il confronto, il dialogo, e si cercava di capire prima di fare passi avventati, adesso le regole sono diverse e si cerca di lasciare andare, di non parlarne, di non affrontare il problema. L'ultima chiosa spetta al delegato. Sia lui a parlare, spieghi ai cittadini cosa è successo, e soprattutto perchè ha restituito le deleghe; ne guadagueranno tutti, compresa l'Amministrazione comunale che ad appena un anno dall'insediamento non può permettersi passi falsi.

Car. Trip.