BAGNARA CALABRA Questione IMU/TASI: nota stampa dell'assessore al bilancio Santa Parrello

santa parrelloL’Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie comunica che, coerentemente all’indirizzo della legge bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha introdotto strumenti deflattivi del contenzioso tributario, questa maggioranza ha inteso porre definitiva soluzione alla questione IMU/TASI aree edificabili, che - anche dopo la rideterminazione dei valori venali relativi alle suddette aree approvatacon Delibera di Giunta n. 7 del 2021 -aveva mantenuto profili di ingiustizia sociale in relazione agli avvisi di accertamento IMU/TASI relativi agli anni pregressi al 2021, in ragione del fatto che la citata Delibera produce i suoi effetti a far data dal 01/01/21 e, per il principio di irretroattività della legge, non può essere applicata sic et simpliciter agli anni d’imposta antecedenti. Alla luce di quanto sopra esposto, potendo intervenire soltanto in relazione agli avvisi di accertamento, già oggetto di ricorsi presso le Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria), è stata approvata la Delibera di Giunta Municipale n. 79 del 04.5.23 con la quale sono stati individuati quattro casi specifici per i quali è possibile applicare un valore diverso, più favorevole all’utente.

Le ipotesi sottoindicate, che di seguito si riportano, sono dettagliate nel corpo della Deliberadi G.M. n. 79 del 04.05.2023.

1° caso: Sentenza favorevole nel merito solo all’utente

Con riferimento agli avvisi di accertamento IMU/TASI già oggetto di ricorsi da parte del contribuente alla Commissione Tributaria di Reggio Calabria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), definiti con sentenza favorevole nel “merito” all’utente, con la quale è stata disposta la rideterminazione dei valori venali rispetto a quelli determinati annualmente dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed approvati dalla Giunta Comunale, di adeguare, i detti valori venali con quelli rettificati dal Giudice Tributario con la pronuncia di accoglimento nel merito – non impugnata dall’Ente - relativa all’anno d’imposta delle sentenza e successivi . Ciò vale anche per le annualità successive per le quali non siano ancora stati emessi avvisi di accertamento; per gli anni d’imposta di cui siano già stati notificati atti di accertamento e non siano decorsi i 60 giorni dalla notifica e pertanto non divenuti esecutivi ai sensi della art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, come pure per gli anni d’imposta per i quali gli avvisi di accertamento siano stati impugnati dal contribuente con ricorso ancora pendente;

2° caso: Sentenze per uno stesso terreno con diversi valori favorevoli solo all’utente

Con riferimento agli accertamenti IMU/TASI impugnati, ove siano state emesse dalle diverse Sezioni della Commissione Tributaria di Reggio Calabria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) per un terreno di proprietà di una o più persone, sentenze nel merito che danno al medesimo bene valori diversi, per la stessa o per diverse annualità, si autorizza ad adeguare il valore venale a quello stabilito nella pronuncia riferita all’annualità IMU/TASI più recente nel merito favorevole al contribuente - ovvero a uno solo dei comproprietari - non impugnata dall’Ente. Nel caso l’ultima rideterminazione sia sfavorevole al contribuente, si adegua operando la media dei valori stabiliti nelle varie sentenze. L’adeguamento al valore più favorevole va esteso anche agli altri comproprietari;

3° caso: Sentenze favorevoli all’utente nel merito ed all’ente per inammissibilità

Con riferimento agli accertamenti tributari, ove siano state emesse dalle diverse Sezioni della Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) per uno stesso terreno di proprietà di una o più persone, sentenze favorevoli all’Ente per “inammissibilità del ricorso e/o non scrutinate nel merito” e sentenze per il medesimo bene favorevoli “nel merito” al contribuente, di adeguare il valore venale per gli anni successivi alla sentenza relativa all’annualità IMU/TASI più recente che nel merito sia stata favorevole al contribuente e non impugnata dall’Ente; Nel caso l’ultima rideterminazione sia sfavorevole al contribuente, si adegua operando la media dei valori stabiliti nelle varie sentenze. L’adeguamento al valore più favorevole va esteso anche agli altri comproprietari;

4° caso: Sentenze favorevoli sia all’utente che all’ente nel merito

Con riferimento agli accertamenti tributari, ove siano state emesse dalle diverse Sezioni della Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) per uno stesso terreno di proprietà di una o più persone, sentenze favorevoli nel merito, sia all’ente che al contribuente, di adeguare il valore venale per gli anni successivi all’ultimo valore se favorevole al contribuente; diversamente al valore medio delle sentenze definitive nel merito; L'adeguamento al valore medio va esteso anche agli altri comproprietari, salvo che verso quest’ultimi non sono state emesse sentenze favorevoli nel merito all’Ente e passate in giudicato.

La suddetta Delibera rappresenta lo sforzo messo in atto da quest’ Assessorato per addivenire ad una soluzione che, nel rispetto dei vincoli di legge, possa colmare le lacune pregresseche hanno ingenerato disagi agli utenti con conseguente aumento del contenzioso.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie - Santa Parrello