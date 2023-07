BAGNARA CALABRA Gestione porto, Fratelli d'Italia scrive al Sindaco

Fratelli dItalia Bagnara CalabraIn nome e per conto di Fratelli d’Italia-Circolo di Bagnara Calabra , in seguito alla recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00563/2023 REG. PROV.COLL. e n. 00348/2023 REG.RIC emessa in data 28/06/2023;

Presa visione della Determinazione n.379 R.G. del 30/06/2023 e n. 164 R.S. del 30/06/2023 avente oggetto:

“Approvazione capitolato speciale d’appalto e indizione di gara mediante procedura aperta su MEPA, dei servizi portuali nel porto di Bagnara Calabra da luglio a novembre “.

Ci rivolgiamo a Lei, per la funzione, quale massima autorità istituzionale locale, in considerazione ed a mente di quanto da Lei dichiarato negli anni, di essere un convinto fautore del rispetto delle leggi e delle sue Istituzioni, per chiedere ed ottenere delle risposte, in merito:

-alle responsabilità politiche ed amministrative che hanno esposto l’Ente ad essere sanzionato per ben due volte per evidenti e reiterate violazioni delle norme che delineano i principi generali e procedurali in materia di pubblici affidamenti ed essere censurato per macroscopiche violazioni degli articoli del codice degli appalti ;

- a come intende agire nell’immediatezza, in virtù anche della esecutività della sentenza del TAR, dalla quale si evince che l’affidatario dei servizi portuali in atto, non possiede i requisiti tecnici necessari, ed inoltre, non vengono ritenuti sussistenti le condizioni per alcuna possibile deroga, stante l’assenza della benché minima esperienza e che la stessa non ha mai svolto in precedenza servizi analoghi .

- fornire specifici chiarimenti riguardo alla Determinazione n. 379 R.G.del 30/06/2023, dove al capitolato dei servizi in concessione, viene dettagliato che il servizio da svolgere è esclusivamente: I. Assegnazione posti barca e servizio alaggio e varo alle tariffe approvate. II. Manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti oggetto della concessione; facendo intendere che stante l’interdizione da parte della Capitaneria di Porto n. 11/2022 alla navigazione nello specchio d’acqua antistante la stazione di carburante il servizio non verrà effettuato, seppur nella successiva ordinanza dell’Ufficio Locale Marittimo-Guardia Costiera del 24/05/2023 richiamava un intervento di ripristino del fondale marino in prossimità della stazione carburante e pertanto ci lascia presupporre che successivamente, il servizio in atto non espletato, possa essere ripristinato, tant’è che a molti utenti è stato assicurato l’erogazione del servizio, con il fine di espletare opera di convincimento e mantenere l’utenza in quanto in atto molto dispendiosa in termini di costi di approvvigionamenti carburanti e per tempo a ciò necessario.

Restiamo in attesa di risposta alle legittime interrogazioni dei Cittadini di Bagnara Calabra, confidando nel rispetto ai Suoi doveri istituzionali.

Fratelli d’Italia - Circolo Bagnara Calabra