BAGNARA CALABRA Prosegue l'iter per il riscatto degli alloggi popolari

comune di bagnara calabra Sono in corso le procedure per il riscatto degli alloggi popolari. Gli amministratori fanno sapere che i cittadini interessati saranno convocati nei prossimi giorni a Palazzo San Nicola per definire l'acquisto degli alloggi popolari in concessione. < >.

Già nelle scorse settimane l'assessore al patrimonio Giuseppe Surace aveva annunciato che la questione delle case popolari si era sbloccata e che erano in itinere le procedure per offrire agli occupanti la possibilità di operare il riscatto delle proprie abitazioni. <<Con l'obiettivo di velocizzare ed ottimizzare la gestione delle operazioni necessarie per il riscatto di questi immobili - ha detto Surace - è stata incaricata la Gestam srl che fornirà ogni assistenza ai cittadini interessati circa la documentazione da presentare, l'importo da versare, le modalità di pagamento ed ogni altro chiarimento in merito>>. (t.f.)