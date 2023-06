Grande soddisfazione dell'Assessore Paolo Gramuglia per i risultati della raccolta differenziata nel mese di maggio 2023

Paolo GramugliaGrande soddisfazione in queste settimane per i risultati raggiunti con la raccolta differenziata nel mese di Maggio 2023. In questo mese abbiamo acquisito una percentuale del 69,59% di raccolta differenziata. Su base annua, con queste proiezioni, la raccolta differenziata potrebbe attestarsi su un valore pari al 64,57%. Siamo così grati alla cittadinanza che, con senso di responsabilità e grandissimo senso del rispetto degli orari e delle modalità di conferimento promossi dalla Amministrazione Comunale, sta collaborando fattivamente al raggiungimento di questo obiettivo. Vi invitiamo a continuare in questo percorso di condivisione civica e di rispetto verso il nostro Paese.

Alla filiera produttiva quali: ristoranti, bar, pizzerie, alberghi e B&B si chiede di condividere e sposare a pieno questo percorso. La raccolta differenziata dei rifiuti apporterà diversi benefici, sia a livello ambientale che economico e sociale.

Ecco alcuni dei principali vantaggi:

- Riduzione dei costi per la gestione dei rifiuti: la raccolta differenziata consente, infatti, di ridurre la quantità di rifiuti destinati alla discarica o all'incenerimento, diminuendo i costi della stessa gestione.

- Promozione di comportamenti virtuosi: la raccolta differenziata incentiva l’adozione di comportamenti virtuosi tra i cittadini, sensibilizzandoli all'importanza della tutela dell'ambiente e della gestione corretta dei rifiuti.

In sintesi, la raccolta differenziata contribuisce alla tutela dell'ambiente, al rispetto del decoro urbano, alla riduzione dei costi di gestione dei rifiuti e promuove l’assunzione di comportamenti virtuosi tra i cittadini.

A renderlo noto l’Assessore all’Ambiente Paolo Gramuglia