BAGNARA CALABRA "La Bagnara che VogliAmo" polemizza sull'indennità di carica degli amministratori

Il gruppo "La Bagnara che Vogliamo" attacca la maggioranza in merito all'indennità di carica e analizza i costi della politica attuale.

Tre componenti su sei della giunta, sindaco compreso, risultano disoccupati o in aspettativa, quindi si sono dati alla politica e sono pagati dalla collettività. Il totale a carico dei cittadini è di 9.410 euro al mese, 112.920 euro all'anno, 564.600 euro per tutta la consiliatura, a fronte dei complessivi 340 mila euro dei cinque anni dela giunta Frosina. Ben 220 mila euro in più>>. I consiglieri di opposizione Romeo, Parisi, Randazzo, Spoleti, e Bagnato, ricordano infatti che, nella passata consiliatura, la giunta Frosina aveva ridotto del 20% le proprie indennità di carica, <<liberamente e senza vincoli legati al dissesto - spiega anche la minoranza - gli attuali amministratori, dopo cinque anni di campagna populistica e denigratoria, non si sono privati nemmeno di un centesimo>>. Il sindaco Adone Pistolesi nella passata consiliatura è stato tra i banchi nell'opposizione e ha scelto, insieme ai suoi consiglieri, di rinunciare all'indennità di carica.

"La Bagnara che VogliAmo" non tralascia neanche le critiche in merito al servizio idrico: <<L'acqua dai rubinetti scende sempre meno e il servizio fognario è quasi al collasso>>. Funziona invece il servizio della raccolta rifiuti, <<ma non viene espresso al meglio per i servizi aggiuntivi che si dovrebbero ricevere e per i quali i cittadini pagano profumatamente e in anticipo>>. (t.f.)